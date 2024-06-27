Поляков собрались учить искусству войны с Россией на "каникулах с армией" AP: Польша призвала граждан уйти на "каникулы с армией", чтобы научиться воевать 27 июня, 08:24 В Польше обучат граждан воевать. Обложка © Freepik / senivpetro

Польская армия призывает граждан записаться на специальную летнюю программу, в рамках которой можно научиться воевать на случай обострения противостояния с Россией. Об этом пишет Associated Press.

"Польша держит Россию в уме, проводя "каникулы с армией" в поисках солдат", — отмечается в публикации.

Программа рассчитана на людей от 18 до 35 лет. После 28-дневного обучения всем участникам выдадут подтверждающие документы, и они также торжественно принесут присягу. На период тренировок предусмотрено жалованье, а вот в увольнение уйти будет нельзя. В дальнейшем рекруты смогут уйти в запас или продолжить служить в территориальной обороне.

Как подчёркивает автор статьи, такая мера направлена на то, чтобы подготовить поляков к прямому столкновению с РФ. Сейчас армия Польши насчитывает 198 тысяч человек, обучение поможет увеличить число военнослужащих.

Ранее обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что если украинский конфликт расширится и заденет территорию Польши, то это может привести к ликвидации государства. Аналитик также подчеркнул, что у польского руководства присутствует ложное ощущение безнаказанности из-за того, что страна является членом Североатлантического альянса. По его словам, фантазии Варшавы по поводу развала России могут погубить саму Польшу.

Авторы Татьяна Миссуми