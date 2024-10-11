«В первую минуту»: Польский генерал заявил о планах напасть на Петербург в случае войны с РФ

Экс-начальник Генерального штаба Польши (2018-2023) Раймунд Анджейчак заявил, что в случае войны с Россией его страна нападёт на Санкт-Петербург. По его словам, это произойдёт в «первую минуту».

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападём непосредственно на Санкт-Петербург», — приводит его слова «Bild на русском»*.

По словам Анджейчака, Варшава закупает 800 ракет с дальностью до 900 км. Польша может использовать их в случае войны с Россией, считает генерал.

Ранее в Польше призвали граждан уйти на «каникулы с армией» чтобы научиться воевать. Программа рассчитана на людей от 18 до 35 лет. После 28-дневного обучения всем участникам выдадут подтверждающие документы, и они также торжественно принесут присягу.