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11 октября, 18:29

«В первую минуту»: Польский генерал заявил о планах напасть на Петербург в случае войны с РФ

Генерал Анджейчак заявил, что Польша нападёт на Петербург в случае войны с РФ

Экс-начальник Генерального штаба Польши (2018-2023) Раймунд Анджейчак заявил, что в случае войны с Россией его страна нападёт на Санкт-Петербург. По его словам, это произойдёт в «первую минуту».

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападём непосредственно на Санкт-Петербург», — приводит его слова «Bild на русском»*.

По словам Анджейчака, Варшава закупает 800 ракет с дальностью до 900 км. Польша может использовать их в случае войны с Россией, считает генерал.

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Ранее в Польше призвали граждан уйти на «каникулы с армией» чтобы научиться воевать. Программа рассчитана на людей от 18 до 35 лет. После 28-дневного обучения всем участникам выдадут подтверждающие документы, и они также торжественно принесут присягу.

* Издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Никита Никонов
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