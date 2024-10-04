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4 октября, 12:43

Лукашенко: Минск поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» часть страны

Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Белоруссия готова помочь Украине и поддержать её, если Польша проявит агрессию в адрес страны. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, в основе претензий со стороны Варшавы лежит желание прихватить западную часть Незалежной.

«Как Западную Беларусь, так и Западную Украину [прихватить]. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что Польша имеет свои интересы на Украине. По словам главы республики, отношение польских элит к Незалежной является соответствующим, а главным камнем преткновения между государства сейчас является Волынская резня. Эти события характеризуются массовым уничтожением Украинской повстанческой армией* (УПА*) польского населения в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

«В годы войны чего не было. Украинцы у нас Хатынь сжигали. Что они творили на Припяти, управляемые фашистами, – это кошмар. Так что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти?» – задался вопросом Лукашенко.

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А ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск мог бы сотрудничать с Киевом на тех же партнёрских принципах, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). По словам белорусского лидера, Минск выстроил крепкое сотрудничество с регионом, даже когда он входил в состав Незалежной.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

Дарья Нарыкова
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