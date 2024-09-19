«Мы готовы сотрудничать‎»: Лукашенко сделал шаг навстречу Украине Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной, как и с ДНР 19 сентября, 10:22 Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск мог бы сотрудничать с Киевом на тех же партнёрских принципах, что и с ДНР. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителем республики Денисом Пушилиным в белорусской столице.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (Народной) Республикой», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Политик подчеркнул, что Белоруссия давно выстроила крепкое сотрудничество с ДНР, даже когда регион ещё находился в составе Украины. Лукашенко добавил, что укрепление связей будет только продолжаться на основе уже созданных наработок.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск договорился с Киевом о том, чтобы не публиковать в СМИ информацию об инцидентах с нарушениями госграницы Белоруссии российскими и украинскими дронами.

Авторы Татьяна Миссуми