«Украинцы это знают»: Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о его противодействии эскалации конфликта

Белорусский президент Александр Лукашенко предпринимает активные шаги, чтобы избежать участия страны в военных действиях и не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сделала это заявление в эфире Первого информационного телеканала, прокомментировав информацию, предоставленную президентом о возможных провокациях в отношении Минска.

По её словам, хотя никаких атак с территории Беларуси на Украину не происходит, существует риск попыток втянуть страну в военные действия. Она добавила, что подобные попытки уже имели место, но их удалось предотвратить.

«Естественно, никаких ударов, и украинцы хорошо это знают, с территории Беларуси не происходит. Тем не менее, это может быть попытка втянуть Беларусь в войну», — отметила она.

Пресс-секретарь также упомянула, что текущие события могут быть частью плана по дестабилизации внутренней обстановки в Белоруссии перед президентскими выборами, которые состоятся в 2025 году. По её мнению, белорусский лидер делает всё возможное для поддержания стабильности в стране и предотвращения обострения ситуации в регионе.