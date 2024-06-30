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30 июня, 12:22

Американцы перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну

США отправили на базу НАТО в Польше танки Abrams и другую бронетехнику

Соединённые Штаты отправили на базу НАТО в Польше партию американской бронетехники. Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.

"Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, <…> прибыли на новый склад в Польше", — говорится в сообщении.

В Пентагоне указали, что в общей сложности в Польшу было переброшено 14 танков M1 Abrams. Всего на натовской базе будет размещено до 85 танков, 190 боевых бронемашин, среди которых M2 Bradley, а также 35 артиллерийских орудий, включая САУ M109 Paladin. Военная база НАТО в Польше находится в 400 километрах от границы с Украиной.

А ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о планах НАТО создать три базы для поставок оружия Украине. По его данным, они будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.

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U.S. Army / Michael Mastrangelo

Наталья Исакова
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