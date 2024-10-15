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15 октября, 03:48

Трамп заявил о неспособности Байдена урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп выразил намерение разрешить конфликт на Украине через переговоры. Во время своего выступления в формате «таунхолл» в Пенсильвании он заявил о готовности решить проблему мирным путем.

Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидерами двух конфликтующих стран и при его правлении обострение между этими государствами не возникло бы. А вот действующий глава Белого дома Джо Байден, по мнению кандидата от Республиканской партии, не предпринял никаких шагов для мирного разрешения ситуации и не контактировал с Владимиром Путиным.

«Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года», — отметил экс-президент США.

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Потенциальная угроза третьей мировой войны, по мнению экс-лидера Штатов Дональда Трампа, может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. Ссылаясь на политику нынешней администрации демократов, кандидат в президенты выразил серьёзные опасения о будущем международной безопасности.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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