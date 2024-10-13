Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за действий демократов

Потенциальная угроза Третьей мировой войны, по мнению экс-лидера Штатов Дональда Трампа, может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. Ссылаясь на политику нынешней администрации демократов, экс-президент выразил серьёзные опасения о будущем международной безопасности. Его выступление транслировал RSBN.

«Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — отметил он на митинге, состоявшемся в Калифорнии.