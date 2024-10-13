Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за действий демократов
RSBN: Трамп предупредил о вероятности Третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Потенциальная угроза Третьей мировой войны, по мнению экс-лидера Штатов Дональда Трампа, может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. Ссылаясь на политику нынешней администрации демократов, экс-президент выразил серьёзные опасения о будущем международной безопасности. Его выступление транслировал RSBN.
«Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — отметил он на митинге, состоявшемся в Калифорнии.
Экс-президент также повторил своё обещание, что в случае победы на предстоящих президентских выборах намерен урегулировать конфликт на Украине и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Как ранее сообщал Life.ru, Дональд Трамп выразил уверенность, что политика Джо Байдена ведёт мир к потенциальной катастрофе, способной перерасти в Третью мировую войну. Бывший президент США не раз подчёркивал, что его возвращение на пост могло бы предотвратить этот конфликт и обеспечить безопасность Америки.
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