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13 октября, 04:19

Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за действий демократов

RSBN: Трамп предупредил о вероятности Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Потенциальная угроза Третьей мировой войны, по мнению экс-лидера Штатов Дональда Трампа, может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. Ссылаясь на политику нынешней администрации демократов, экс-президент выразил серьёзные опасения о будущем международной безопасности. Его выступление транслировал RSBN.

«Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — отметил он на митинге, состоявшемся в Калифорнии.

Экс-президент также повторил своё обещание, что в случае победы на предстоящих президентских выборах намерен урегулировать конфликт на Украине и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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Как ранее сообщал Life.ru, Дональд Трамп выразил уверенность, что политика Джо Байдена ведёт мир к потенциальной катастрофе, способной перерасти в Третью мировую войну. Бывший президент США не раз подчёркивал, что его возвращение на пост могло бы предотвратить этот конфликт и обеспечить безопасность Америки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кирилл Сосновских
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