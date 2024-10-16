Уходящий Байден на прощание подарил Зеленскому новый пакет военной помощи на 425 млн

Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 миллионов долларов. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму в 425 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В Белом доме уточнили, что в новый американский пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля — воздух, бронетехника и важные снаряды, необходимые для «удовлетворения насущных потребностей» украинской армии.