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16 октября, 17:45

Уходящий Байден на прощание подарил Зеленскому новый пакет военной помощи на 425 млн

Белый дом: Байден объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на $425 млн

Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 миллионов долларов. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму в 425 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В Белом доме уточнили, что в новый американский пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля — воздух, бронетехника и важные снаряды, необходимые для «удовлетворения насущных потребностей» украинской армии.

Ранее сообщалось, что Байден на этой неделе посетит Германию для встречи с тремя европейскими лидерами. Политики планируют обсудить будущее поддержки Украины. Изначально главы государств должны были встретиться 12 октября, однако мероприятие отменили из-за урагана «Милтон» в Штатах.

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Shutterstock / FOTODOM / creativetan

Наталья Демьянова
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