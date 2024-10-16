«Больше США»: Боррель назвал сумму, потраченную ЕС на Украину
Боррель: ЕС потратил на нужды Киева суммарно свыше 110 миллиардов евро
Евросоюз (ЕС) уже потратил 42 миллиарда евро на поставки военного вооружения Украине, общий объём превысил 110 миллиардов евро. Такое заявление сделал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
«К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд», — указал дипломат на конференции в Брюсселе.
Боррель дополнил, что суммарный объём помощи ЕС Украине уже превысил 110 миллиардов евро. По словам дипломата, это больше, чем предоставили США.
А ранее Life.ru писал, что Германия предоставила Украине пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро. По словам канцлера страны Олафа Шольца, ФРГ совместно с Бельгией, Данией и Норвегией к концу года выделят Киеву ещё один военный пакет на сумму 1,4 миллиарда евро.
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