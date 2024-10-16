«Больше США»: Боррель назвал сумму, потраченную ЕС на Украину

Евросоюз (ЕС) уже потратил 42 миллиарда евро на поставки военного вооружения Украине, общий объём превысил 110 миллиардов евро. Такое заявление сделал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

«К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд», — указал дипломат на конференции в Брюсселе.

Боррель дополнил, что суммарный объём помощи ЕС Украине уже превысил 110 миллиардов евро. По словам дипломата, это больше, чем предоставили США.