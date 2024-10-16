Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 13:17

«Больше США»: Боррель назвал сумму, потраченную ЕС на Украину

Боррель: ЕС потратил на нужды Киева суммарно свыше 110 миллиардов евро

Евросоюз (ЕС) уже потратил 42 миллиарда евро на поставки военного вооружения Украине, общий объём превысил 110 миллиардов евро. Такое заявление сделал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

«К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд», — указал дипломат на конференции в Брюсселе.

Боррель дополнил, что суммарный объём помощи ЕС Украине уже превысил 110 миллиардов евро. По словам дипломата, это больше, чем предоставили США.

В Кремле надеются, что Европа поймёт ненужность военной помощи Украине
В Кремле надеются, что Европа поймёт ненужность военной помощи Украине

А ранее Life.ru писал, что Германия предоставила Украине пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро. По словам канцлера страны Олафа Шольца, ФРГ совместно с Бельгией, Данией и Норвегией к концу года выделят Киеву ещё один военный пакет на сумму 1,4 миллиарда евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров