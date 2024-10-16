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16 октября, 10:00

В Кремле надеются, что Европа поймёт ненужность военной помощи Украине

Песков: Кремль надеется на осознание Европой ненужности военной помощи Киеву

Многие европейские государства уже начали испытывать трудности с мобилизацией своего военно-промышленного комплекса (ВПК) из-за помощи Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определённые затруднения в плане мобилизации возможностей своего ВПК. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран», — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя информацию о том, что Германия и Франция не смогут в полном объёме выполнить свои обещания о поставках вооружений Украине.

По словам Пескова, потенциал многих таких стран не рассчитан на подобные усилия. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что со временем политический истеблишмент государств Европы начнёт энергичнее осознавать ненужность таких трат.

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Ранее сообщалось, что Германия не хочет поставлять Украине новую военную технику. В частности, речь идёт о танках Leopard 2. Франция также намерена сократить свои расходы на Киев из-за дефицита бюджета.

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Александр Юнашев
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