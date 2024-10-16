Многие европейские государства уже начали испытывать трудности с мобилизацией своего военно-промышленного комплекса (ВПК) из-за помощи Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определённые затруднения в плане мобилизации возможностей своего ВПК. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран», — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя информацию о том, что Германия и Франция не смогут в полном объёме выполнить свои обещания о поставках вооружений Украине.

По словам Пескова, потенциал многих таких стран не рассчитан на подобные усилия. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что со временем политический истеблишмент государств Европы начнёт энергичнее осознавать ненужность таких трат.