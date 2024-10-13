«Никаких больше Leopard»: Германия не хочет поставлять Украине новую военную технику

Согласно информации издания, после отправки 18 танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин. Это также касается техники пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и другого военного оборудования. Также Берлин отказался согласовать поставки дальнобойных ракет Taurus в Киев.

Ранее в Германии заявили, что министерство обороны пришло к выводу, что Украина не сможет провести контрнаступление в ближайшее время. Там отметили, что осложняет для ВСУ ситуацию и тот факт, что крупной техники ей больше ждать не стоит. Депутат парламента страны, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что всё большая вовлечённость НАТО в ситуацию на Украине грозит ядерным ответом со стороны России.