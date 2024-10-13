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13 октября, 12:26

«Никаких больше Leopard»: Германия не хочет поставлять Украине новую военную технику

Bild: Германия пока завершила передачу военной техники Украине

Германия завершила поставку тяжёлой военной техники Украине. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на документ министерства обороны страны.

Согласно информации издания, после отправки 18 танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин. Это также касается техники пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и другого военного оборудования. Также Берлин отказался согласовать поставки дальнобойных ракет Taurus в Киев.

Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья
Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья

Ранее в Германии заявили, что министерство обороны пришло к выводу, что Украина не сможет провести контрнаступление в ближайшее время. Там отметили, что осложняет для ВСУ ситуацию и тот факт, что крупной техники ей больше ждать не стоит. Депутат парламента страны, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что всё большая вовлечённость НАТО в ситуацию на Украине грозит ядерным ответом со стороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
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