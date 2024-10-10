Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья

Российские подпольщики пристально наблюдают за всеми передвижениями иностранных наёмников на территории Украины. Об этом доложили представители подпольного подразделения «Дозор» в беседе с ТАСС.

«Дозорцы передают информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники, в том числе следующих в места назначения с элементами маскировки (в грузовых гражданских фурах и т. п.). В том числе передаются данные о местах дислокации, расквартировании и перемещении иностранных боевиков по территории Украины», — сказал источник.

Также подпольщики отметили, что отслеживают доставку западных боеприпасов на Украину по реке Днепр в Одесской области. По морским портам в этом направлении российские войска активно наносят удары, отметил источник.