Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья
Подпольщики активно отслеживают передвижения иностранных наемников по Украине
Российские подпольщики пристально наблюдают за всеми передвижениями иностранных наёмников на территории Украины. Об этом доложили представители подпольного подразделения «Дозор» в беседе с ТАСС.
«Дозорцы передают информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники, в том числе следующих в места назначения с элементами маскировки (в грузовых гражданских фурах и т. п.). В том числе передаются данные о местах дислокации, расквартировании и перемещении иностранных боевиков по территории Украины», — сказал источник.
Также подпольщики отметили, что отслеживают доставку западных боеприпасов на Украину по реке Днепр в Одесской области. По морским портам в этом направлении российские войска активно наносят удары, отметил источник.
Недавно и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в России составляют списки иностранных наёмников, которые вторглись в Курскую область в составе ВСУ. Их ждёт наказание по всей строгости закона. Кроме того, она раскрыла общее число уже приговорённых в РФ боевиков из-за рубежа.
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