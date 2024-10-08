«Они должны отвечать»: Политологи раскрыли, что грозит иностранным наёмникам ВСУ за участие в СВО

Иностранным наёмникам, участвующим в СВО на стороне ВСУ, грозит судебное разбирательство. Каждого из них будут судить в соответствии с российскими законами. А далее бойцы уже будут переданы в те государства, из которых они прибыли, рассказал Life.ru политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Надо персонально с каждым разбираться, потому что в одних странах наёмничество запрещено законом, в других надо доказывать факт наёмничества. Всё это непросто. Но главное то, что мы персонально занимаемся каждым из наёмников, и это они должны знать. Сложно сейчас сказать о тюрьме и в какой стране их посадят, это с каждым иностранцем необходимо персонально разбираться. Андрей Кошкин Политолог, военный эксперт

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко добавил, что наёмники вторгаются на территорию России незаконно, поэтому к ответственности их можно привлечь и за несанкционированный заход на территорию.

«К иностранным наёмникам достаточно много претензий. Во-первых, несанкционированный заход на территорию России. Для большинства стран можно попасть к нам только по визовому документу. Это самая простая претензия, которую можно предъявить. Они не выдерживают и нарушают, эта практика известна, и делают иностранцы это сознательно», — отметил собеседник Life.ru.

Во-вторых, иностранцы, участвуя в действиях ВСУ, наносят ущерб России, и, соответственно, они должны за это отвечать. Ущерб здесь может быть двоякий. Это может быть нанесение ущерба материальным объектам, кроме того, это нанесение ущерба или убийство российских граждан. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

А в-третьих, добавил эксперт, если иностранцы участвуют в боях на территории России, то это предусмотрено УК РФ, в Следственном комитете эти моменты фиксируются, суммируются и по ним делается заключение. Оленченко отметил, что потом всё передаётся в суд, который выносит заключение о степени вины и ответственности. Это решение обнародуют и оно начнёт действовать, заключил эксперт.