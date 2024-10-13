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12 октября, 23:59

В Германии усомнились в возможностях Киева начать контрнаступление

Минобороны Германии: Киев не сможет провести контрнаступление в ближайшее время

Министерство обороны Германии пришло к выводу, что Украина не сможет провести контрнаступление в ближайшее время. Об этом сообщила газета Bild, сославшись на собственные источники.

Так, в материале указано, что Берлин не верит в способность Киева начать контрнаступление в ближайшее время. Осложняет для ВСУ ситуацию и тот факт, что крупной техники ей больше ждать не стоит: всё обязательства перед Украиной со стороны Бундесвера выполнены.

В частности, это касается танков Leopard 2, несмотря на наличие почти 300 единиц этой техники на складах Бундесвера. Издание также указывает на прекращение поставок БМП и танковых гаубиц.

«Передача завершена», — цитирует Bild внутренний документ Минобороны ФРГ.

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Ранее тысячам украинских солдат предрекли котёл в ДНР. Эксперт отметил, что ВС РФ смогли пробить оборону украинских войск и взять под контроль позиции вблизи Серебрянки и Григоровки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Анатолий Цейко
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