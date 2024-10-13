В Германии усомнились в возможностях Киева начать контрнаступление

Министерство обороны Германии пришло к выводу, что Украина не сможет провести контрнаступление в ближайшее время. Об этом сообщила газета Bild, сославшись на собственные источники.

Так, в материале указано, что Берлин не верит в способность Киева начать контрнаступление в ближайшее время. Осложняет для ВСУ ситуацию и тот факт, что крупной техники ей больше ждать не стоит: всё обязательства перед Украиной со стороны Бундесвера выполнены.

В частности, это касается танков Leopard 2, несмотря на наличие почти 300 единиц этой техники на складах Бундесвера. Издание также указывает на прекращение поставок БМП и танковых гаубиц.

«Передача завершена», — цитирует Bild внутренний документ Минобороны ФРГ.