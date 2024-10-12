Депутат парламента Германии, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что всё большая вовлечённость НАТО в ситуацию на Украине грозит ядерным ответом со стороны России. По её мнению, финансирование ВСУ со стороны Запада утягивает Европу в конфликт.

«Если НАТО станет стороной конфликта на Украине, то дело дойдёт до точки, когда Россия нанесёт удар и по военным объектам на территории НАТО», — заявила Вагенкнехт в интервью Funke.

Депутат отметила, что Россия не уступает НАТО в области ядерного оружия, поэтому подобные конфликты могут плохо кончится. Она также напомнила, что в РФ не раз заявляли, что не хотят видеть американскую армию у своих границ. Вагенкнехт добавила, что перед началом конфликта около границы с Россией уже находились четыре тысячи военных НАТО и 12 баз ЦРУ.

«Вовлечение [Украины] в военную зону влияния американцев шло полным ходом», — резюмировала парламентарий.