Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 11:19

Немецкий депутат содрогнулась, задумавшись о последствиях поддержки ВСУ

Вагенкнехт: Вовлечённость НАТО в конфликт на Украине грозит ядерной войной

Депутат парламента Германии, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что всё большая вовлечённость НАТО в ситуацию на Украине грозит ядерным ответом со стороны России. По её мнению, финансирование ВСУ со стороны Запада утягивает Европу в конфликт.

«Если НАТО станет стороной конфликта на Украине, то дело дойдёт до точки, когда Россия нанесёт удар и по военным объектам на территории НАТО», — заявила Вагенкнехт в интервью Funke.

Депутат отметила, что Россия не уступает НАТО в области ядерного оружия, поэтому подобные конфликты могут плохо кончится. Она также напомнила, что в РФ не раз заявляли, что не хотят видеть американскую армию у своих границ. Вагенкнехт добавила, что перед началом конфликта около границы с Россией уже находились четыре тысячи военных НАТО и 12 баз ЦРУ.

«Вовлечение [Украины] в военную зону влияния американцев шло полным ходом», — резюмировала парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что целью ядерных учений НАТО может быть подготовка к предстоящей войне. В ходе манёвров военные альянса отрабатывают процедуры передачи американских тактических ядерных бомб.

«В первую минуту»: Польский генерал заявил о планах напасть на Петербург в случае войны с РФ
«В первую минуту»: Польский генерал заявил о планах напасть на Петербург в случае войны с РФ
Обложка ©

ТАСС / dpa/picture-alliance

Полина Никифорова
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров