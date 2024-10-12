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12 октября, 04:11

Целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе, заявил эксперт

Коротченко: НАТО отрабатывает сценарий ядерной войны в Европе с ударами по России

Целью предстоящих ядерных учений НАТО является подготовка к возможной ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов американскими тактическими ядерными авиабомбами по российским целям. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко пояснил, что в ходе учений будут отработаны процедуры передачи американских тактических ядерных бомб B61-13 в распоряжение военно-воздушных сил стран НАТО с целью моделирования ядерного конфликта с Россией.

«Это, в частности, Ленинградский, Московский и Южный военный округа — по этим регионам России НАТО отрабатывает задачи, связанные с прорывом её системы ПВО, выходом на объекты атаки и нанесением ядерных ударов», — пояснил Коротченко.

По мнению аналитика, учения направлены на детализацию всех этапов операции, за исключением фактического применения ядерного оружия и входа в воздушное пространство России.

НАТО готовится к разработке новой стратегии в отношении России
НАТО готовится к разработке новой стратегии в отношении России

В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что ежегодные ядерные учения альянса Steadfast Noon начнутся в ближайший понедельник. Они пройдут в основном в Великобритании, Северном море, Бельгии и Нидерландах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Анатолий Цейко
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