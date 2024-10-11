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11 октября, 19:02

НАТО готовится к разработке новой стратегии в отношении России

Politico: Минобороны стран НАТО обсудят новую политику взаимодействия с Россией

На следующей неделе министры обороны стран НАТО соберутся для обсуждения пересмотра долгосрочной стратегии взаимодействия с Россией. В планах альянса – разработка новой политики, учитывающей интересы всех участников, сообщает Politico.

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учётом конкретных позиций союзников», — приводит издание слова высокопоставленного представителя американского правительства.

Как уточнил источник, пока проект будущей стратегии не подготовлен, а предполагаемые изменения не повлекут значительных военных последствий. Однако некоторые страны-члены НАТО выразили обеспокоенность тем, что чрезмерно агрессивный подход может вызвать дестабилизирующий сигнал для России.

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Как ранее сообщал Life.ru, НАТО разрабатывает новую стратегию взаимодействия с Россией, что подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен. Она якобы призвана сплотить всех союзников в свете растущей напряжённости между альянсом и Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / railway fx

Кирилл Сосновских
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