НАТО готовится к разработке новой стратегии в отношении России
Politico: Минобороны стран НАТО обсудят новую политику взаимодействия с Россией
На следующей неделе министры обороны стран НАТО соберутся для обсуждения пересмотра долгосрочной стратегии взаимодействия с Россией. В планах альянса – разработка новой политики, учитывающей интересы всех участников, сообщает Politico.
«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учётом конкретных позиций союзников», — приводит издание слова высокопоставленного представителя американского правительства.
Как уточнил источник, пока проект будущей стратегии не подготовлен, а предполагаемые изменения не повлекут значительных военных последствий. Однако некоторые страны-члены НАТО выразили обеспокоенность тем, что чрезмерно агрессивный подход может вызвать дестабилизирующий сигнал для России.
Как ранее сообщал Life.ru, НАТО разрабатывает новую стратегию взаимодействия с Россией, что подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен. Она якобы призвана сплотить всех союзников в свете растущей напряжённости между альянсом и Россией.
Shutterstock / FOTODOM / railway fx