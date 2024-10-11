НАТО готовится к разработке новой стратегии в отношении России

На следующей неделе министры обороны стран НАТО соберутся для обсуждения пересмотра долгосрочной стратегии взаимодействия с Россией. В планах альянса – разработка новой политики, учитывающей интересы всех участников, сообщает Politico.

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учётом конкретных позиций союзников», — приводит издание слова высокопоставленного представителя американского правительства.

Как уточнил источник, пока проект будущей стратегии не подготовлен, а предполагаемые изменения не повлекут значительных военных последствий. Однако некоторые страны-члены НАТО выразили обеспокоенность тем, что чрезмерно агрессивный подход может вызвать дестабилизирующий сигнал для России.