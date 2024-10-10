Североатлантический альянс является самой большой угрозой Европе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«НАТО и НАФО (интернет-сообщество русофобов, поддерживающих Украину. — Прим. Life.ru) — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли исправить это?» — задался вопросом он.