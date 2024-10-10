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10 октября, 07:44

Финский профессор Малинен назвал НАТО огромной угрозой для Европы

Североатлантический альянс является самой большой угрозой Европе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«НАТО и НАФО (интернет-сообщество русофобов, поддерживающих Украину. — Прим. Life.ru) — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли исправить это?» — задался вопросом он.

Зеленский выпрашивает у Запада хотя бы приглашение в НАТО
Зеленский выпрашивает у Запада хотя бы приглашение в НАТО

Недавно новый генсекретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте дал обновлённую оценку положению дел на Украине. По его заверениям, ВС РФ продолжают неумолимый освободительный марш, тогда как Киев рискует пойти на мир без поддержки со стороны Запада.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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