Новый генсек НАТО Рютте признал успехи российской Армии на Украине
Новый генсекретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте дал свежую оценку ситуации на Украине. По словам нидерландского преемника Йенса Столтенберга, Вооружённые силы России продолжают неумолимый освободительный марш, тогда как Киев рискует выбросить белый флаг без поддержки со стороны Запада.
«Ситуация на поле боя остаётся сложной, мы видим, что Россия обеспечивает медленное, но, тем не менее, продвижение. Мы должны помогать Украине, помощь им нужна именно сейчас», — отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Приоритетная задача НАТО в контексте украинского конфликта — своевременное снабжение киевского режима оружием и техникой, добавил генсек блока. В этом смысле очень важной окажется предстоящая встреча в формате «Рамштайн», которая состоится в Германии уже на следующей неделе.
Прошлый генсек НАТО Столтенберг ранее заявлял, что лучшей гарантией мира на Украине стало бы присоединение страны к альянсу. Однако Рютте, который возглавил военный блок 1 октября, публично отказался спекулировать на тему интеграции Незалежной в объединение.