Новый генсекретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте дал свежую оценку ситуации на Украине. По словам нидерландского преемника Йенса Столтенберга, Вооружённые силы России продолжают неумолимый освободительный марш, тогда как Киев рискует выбросить белый флаг без поддержки со стороны Запада.

«Ситуация на поле боя остаётся сложной, мы видим, что Россия обеспечивает медленное, но, тем не менее, продвижение. Мы должны помогать Украине, помощь им нужна именно сейчас», — отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.