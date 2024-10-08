Новый генсек НАТО «не хочет спекулировать» о вступлении Украины в альянс

На вопрос по поводу Украины и её вступления в альянс без части своей территории не смог ответить Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отказался комментировать данную тему даже несмотря на то, что Запад активно признаёт местность за Киевом.

«Я не хочу спекулировать об этом», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Рютте одновременно отметил, что на июльском «саммите в Вашингтоне страны НАТО приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим». У России же в данном случаи не должно быть «права вето в этом вопросе».