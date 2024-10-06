Украину ждут очередные обещания о членстве в НАТО на «Рамштайне», заявили в США

Во время очередной встречи на американской военной базе «Рамштайн» в Германии Киеву будут предложены «конкретные шаги», способствующие вступлению в НАТО. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на слова неназванного дипломата.

Издание также напомнило, что с момента представления Владимиром Зеленским собственного «плана победы» прошло уже более недели. Однако Киеву не удалось получить ожидаемой реакции. Во время грядущей встречи положение может измениться, считает собеседник WP.

«Никто не собирается отказываться от Украины, но Украина определённо не входит в тройку главных проблем для США сейчас», — заявил дипломат, говоря о том, что наличие конкретного плана вступления в НАТО не гарантирует Украине быстрое присоединение к альянсу.