Зеленский выпрашивает у Запада хотя бы приглашение в НАТО
Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом своего «плана победы»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». По словам главаря киевского режима, это стало бы «реальным шагом к миру». В то же время, отметил он, в Незалежной понимают, что некоторые государства альянса выступают против этого.
Зеленский отметил, что приглашение не будет приравниваться к членству НАТО. Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
«Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать. Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении, во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных будущих переговоров», — сказал Зеленский.
Ранее Life.ru рассказывал, как ухищрения и старания Украины по вступлению в НАТО были пресечены на корню новый генсеком альянса. Так, прошлый глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что лучшей гарантией мира на Украине стало бы присоединение страны к альянсу. Однако Марк Рютте, который возглавил военный блок 1 октября, публично отказался спекулировать на тему интеграции Незалежной в объединение.