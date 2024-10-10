Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 06:04

Зеленский выпрашивает у Запада хотя бы приглашение в НАТО

Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом своего «плана победы»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». По словам главаря киевского режима, это стало бы «реальным шагом к миру». В то же время, отметил он, в Незалежной понимают, что некоторые государства альянса выступают против этого.

Зеленский отметил, что приглашение не будет приравниваться к членству НАТО. Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать. Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении, во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных будущих переговоров», — сказал Зеленский.

В США предрекли Киеву последствия мирного соглашения по формуле «НАТО в обмен на территории»
В США предрекли Киеву последствия мирного соглашения по формуле «НАТО в обмен на территории»

Ранее Life.ru рассказывал, как ухищрения и старания Украины по вступлению в НАТО были пресечены на корню новый генсеком альянса. Так, прошлый глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что лучшей гарантией мира на Украине стало бы присоединение страны к альянсу. Однако Марк Рютте, который возглавил военный блок 1 октября, публично отказался спекулировать на тему интеграции Незалежной в объединение.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров