Мирное соглашение на Украине по принципу «вступление в НАТО в обмен на территории» может привести к мятежу в Незалежной и ряду других негативных последствий. Об этом пишет американский журнал Forbes.

По мнению автора материала Мелика Кайлана, территориальные уступки ради членства в НАТО чреваты серьёзными рисками для Украины в целом и Владимира Зеленского лично. Такое решение может привести к восстанию ультранационалистов, служащих в ВСУ, которые не простят ему «сданные» Донбасс и Крым.

«Зеленского вынуждают временно уступить оккупированные территории в обмен на обещания вступления в НАТО. Когда процесс начнётся, ультранационалистические элементы в армии восстают и устраивают переворот против Зеленского за то, что он «сдал» Донбасс и Крым», — утверждает автор.

Вот какой прогноз делает Кайлан: страны Запада, в свою очередь, выступят с резким осуждением мятежа, настраивая путчистов против себя. Этим воспользуется президент России Владимир Путин, напомнив путём пропаганды через украинские СМИ о предательстве западных партнёров, которые помогали Киеву слишком мало и медленно, а также о том, как союзники использовали украинцев, в качестве своей марионетки в противостоянии с РФ. На бывшего комика обрушится шквал критики за централизацию власти.