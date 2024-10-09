Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 22:56

В Госдуме ответили, правда ли Киев готов отдать РФ освобождённые территории

Депутат Журавлёв: Кураторы Киева на Западе «вкидывают» в СМИ тему сдачи Украины

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв усомнился в том, что Киев действительно готов пойти на сделку с Москвой и сдать территории РФ в обмен на вступление в НАТО. Так он прокомментировал RT материал газеты Financial Times.

«Мне ни о каких переговорах между Россией и Украиной неизвестно. Кроме того, украинской стороной они и вовсе запрещены — Зеленский за любые контакты грозит уголовной ответственностью», — сказал парламентарий.

«Реалии изменились»: Лавров объяснил, с чего начать урегулирование конфликта на Украине
«Реалии изменились»: Лавров объяснил, с чего начать урегулирование конфликта на Украине

Журавлёв считает, что лучшей переговорной позицией для России станут дальнейшие успехи на линии фронта. По его мнению, украинские кураторы на Западе начали постепенно «вкидывать в информационное пространство» различные версии о сдаче территорий поскольку видят победу ВС РФ на СВО. В том числе рассматривается и заморозка противостояния по нынешней линии боевого соприкосновения.

Согласно материалу Financial Times, власти в Киеве ведут секретные обсуждения о том, чтобы оставить за Россией право владеть уже освобождёнными территориями. В стране якобы существует беспокойство по поводу недостатка вооружённых сил, боеприпасов и поддержки со стороны Запада, что ставит под сомнение возможность восстановления границ 1991 года. Взамен на признание суверенитета остальной части Украины разрешат вступить в НАТО или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Россия
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров