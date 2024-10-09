В Госдуме ответили, правда ли Киев готов отдать РФ освобождённые территории
Депутат Журавлёв: Кураторы Киева на Западе «вкидывают» в СМИ тему сдачи Украины
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв усомнился в том, что Киев действительно готов пойти на сделку с Москвой и сдать территории РФ в обмен на вступление в НАТО. Так он прокомментировал RT материал газеты Financial Times.
«Мне ни о каких переговорах между Россией и Украиной неизвестно. Кроме того, украинской стороной они и вовсе запрещены — Зеленский за любые контакты грозит уголовной ответственностью», — сказал парламентарий.
Журавлёв считает, что лучшей переговорной позицией для России станут дальнейшие успехи на линии фронта. По его мнению, украинские кураторы на Западе начали постепенно «вкидывать в информационное пространство» различные версии о сдаче территорий поскольку видят победу ВС РФ на СВО. В том числе рассматривается и заморозка противостояния по нынешней линии боевого соприкосновения.
Согласно материалу Financial Times, власти в Киеве ведут секретные обсуждения о том, чтобы оставить за Россией право владеть уже освобождёнными территориями. В стране якобы существует беспокойство по поводу недостатка вооружённых сил, боеприпасов и поддержки со стороны Запада, что ставит под сомнение возможность восстановления границ 1991 года. Взамен на признание суверенитета остальной части Украины разрешат вступить в НАТО или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности.
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