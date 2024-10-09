В Госдуме ответили, правда ли Киев готов отдать РФ освобождённые территории

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв усомнился в том, что Киев действительно готов пойти на сделку с Москвой и сдать территории РФ в обмен на вступление в НАТО. Так он прокомментировал RT материал газеты Financial Times.

«Мне ни о каких переговорах между Россией и Украиной неизвестно. Кроме того, украинской стороной они и вовсе запрещены — Зеленский за любые контакты грозит уголовной ответственностью», — сказал парламентарий.

Журавлёв считает, что лучшей переговорной позицией для России станут дальнейшие успехи на линии фронта. По его мнению, украинские кураторы на Западе начали постепенно «вкидывать в информационное пространство» различные версии о сдаче территорий поскольку видят победу ВС РФ на СВО. В том числе рассматривается и заморозка противостояния по нынешней линии боевого соприкосновения.