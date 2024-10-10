С 14 октября НАТО начнёт на учениях отрабатывать применение тактического ядерного оружия
НАТО 14 октября начнёт свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon
Североатлантический альянс проведёт отработку применения ядерного оружия в рамках авиационных учений Steadfast Noon («Стойкий полдень») уже 14 октября. Об этом доложил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«С понедельника НАТО начнёт манёвры Steadfast Noon», — сказал он.
В данных учениях ежегодно участвуют десятки самолётов ядерных и неядерных держав НАТО. Военные имитируют удары тактическим ядерным оружием.
В этом году в ядерных учениях впервые примет участие Финляндия. От страны будут представлены только пилоты. Наибольшая часть манёвров пройдёт в воздушном пространстве Британии, Нидерландов и Дании.
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