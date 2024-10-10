С 14 октября НАТО начнёт на учениях отрабатывать применение тактического ядерного оружия

Североатлантический альянс проведёт отработку применения ядерного оружия в рамках авиационных учений Steadfast Noon («Стойкий полдень») уже 14 октября. Об этом доложил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Взрыв в центре Смоленска перепугал горожан, но бояться было нечего

Взрыв в центре Смоленска перепугал горожан, но бояться было нечего

В этом году в ядерных учениях впервые примет участие Финляндия. От страны будут представлены только пилоты. Наибольшая часть манёвров пройдёт в воздушном пространстве Британии, Нидерландов и Дании.