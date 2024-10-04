Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
IS: Финляндия в октябре впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
В текущем месяце Финляндия впервые примет участие в натовских ядерных учениях. Как пишет газета Ilta-Sanomat (IS), манёвры пройдут с 14 по 24 октября — с финской стороны к ним присоединятся только пилоты.
«В октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — говорится в публикации.
Учения Steadfast Noon (Стойкий полдень) будут нацелены на мероприятия по отработке применения ядерного оружия, основная часть манёвров пройдёт в воздушном пространстве Британии, Нидерландов и Дании.
Ранее стало известно что в Финляндии создадут штаб сухопутных войск НАТО. Таким образом, в финском городе Миккели будет сформирована бронетанковая бригада в составе до 5 тысяч военнослужащих. Помощник президента России Николай Патрушев рассказал, что Швеция и Финляндия собираются лишить РФ доступа в Балтийское море, сделав его «внутренним морем» альянса. Именно с этой целью Хельсинки были поспешно включены в состав НАТО в апреле 2023.
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