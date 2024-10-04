Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

В текущем месяце Финляндия впервые примет участие в натовских ядерных учениях. Как пишет газета Ilta-Sanomat (IS), манёвры пройдут с 14 по 24 октября — с финской стороны к ним присоединятся только пилоты.

«В октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — говорится в публикации.