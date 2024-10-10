«Политический паралич»: Финансовая проблема в ФРГ грозит бюджету ЕС с помощью Украине

ЕС, вероятно, отложит обсуждение и принятие семилетнего бюджета на 2028-2034 годы, в который должна быть заложена дальнейшая помощь Украине, вплоть до проведения выборов в Германии. Те должны состояться следующей осенью. Об этом сообщает Politico.

Как заявил дипломат ЕС, решение по данному вопросу должно приниматься коллективно и единогласно. Невозможно игнорировать позицию самой богатой страны блока. Потому обсуждение будущего семилетнего бюджета находится «в заморозке».

«Мы не можем принять никаких решений, новых налогов или нового финансирования до голосования в Германии», — заявил собеседник издания.

Также в материале отмечается, что расширение бюджета ЕС и решение по долговым обязательствам являются чувствительными вопросами для страны. Это случилось на фоне принятия постановления Конституционного суда, что отныне использование остатков средств из фонда Covid на другие цели не является законным. Таким образом, Германия — опора ЕС — оказалась «политически парализована».