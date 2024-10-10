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10 октября, 07:17

Столтенберг считает, что момент для разрешения украинского конфликта был упущен ещё в 2014-м

Столтенберг: Военная поддержка Украины после 2014 года предотвратила бы конфликт

Йенс Столтенберг. Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Йенс Столтенберг. Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Вооружённого конфликта на Украине можно было избежать, если бы страны НАТО начали оказывать Киеву военную поддержку ещё в 2014 году. Данным мнением поделился бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

«Если бы мы поставили хотя бы часть того оружия, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы военный конфликт», — заявил бывший генсек альянса.

Как пишет издание, Столтенберг сожалеет об упущенной возможности, однако не стал критиковать страны НАТО. Вместо этого, как считает бывший генсек, в будущем странам, входящим в альянс, следует усилить помощь Киеву.

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Различные заявления относительно разрешения украинского конфликта экс-генсек НАТО делает далеко не впервые. Ранее, как сообщал Life.ru, Столтенберг предположил, что урегулирование конфликта на Украине может начаться после президентских выборов в США. А позднее он же рекомендовал Киеву не отбрасывать возможность перемирия с учётом «территориальных уступок».

Мария Любицкая
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