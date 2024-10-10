Столтенберг считает, что момент для разрешения украинского конфликта был упущен ещё в 2014-м

Вооружённого конфликта на Украине можно было избежать, если бы страны НАТО начали оказывать Киеву военную поддержку ещё в 2014 году. Данным мнением поделился бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

«Если бы мы поставили хотя бы часть того оружия, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы военный конфликт», — заявил бывший генсек альянса.