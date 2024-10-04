Столтенберг призвал Украину подумать над территориальными уступками

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, рассуждая о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, упомянул советско-финскую войну, намекнув, что Киеву стоит учитывать существующие территориальные реалии. Об этом сообщает издание Financial Times.

Столтенберг отметил, что в 1939 году Финляндия вела войну с Советским Союзом, и в итоге, как он напомнил, страна была вынуждена отказаться от 10% своей территории, завершив таким образом тот конфликт.