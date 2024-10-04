Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 20:27

Столтенберг призвал Украину подумать над территориальными уступками

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © flickr / Arbeiderpartiet

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © flickr / Arbeiderpartiet

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, рассуждая о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, упомянул советско-финскую войну, намекнув, что Киеву стоит учитывать существующие территориальные реалии. Об этом сообщает издание Financial Times.

Столтенберг отметил, что в 1939 году Финляндия вела войну с Советским Союзом, и в итоге, как он напомнил, страна была вынуждена отказаться от 10% своей территории, завершив таким образом тот конфликт.

Столтенберг предположил, что урегулирование конфликта на Украине может начаться после президентских выборов в США. Напомним, в Штатах ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно соцопросам, преимущество на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис.

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Йенс Столтенберг
  • НАТО
  • Украина
  • ссср
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров