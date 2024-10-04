«Новый импульс»: Столтенберг рассказал, что поможет урегулировать конфликт на Украине

Урегулирование конфликта на Украине может начаться после президентских выборов в США. С таким предположением выступил Йенс Столтенберг, недавно сложивший полномочия генсека НАТО.

«После выборов будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения», — сказал он в интервью газете Financial Times.

При этом Столтенберг подчеркнул, что это вовсе не будет означать «выброс белого флага». Он считает, что одновременно украинская сторона будет предпринимать попытки добиться успехов на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров.

