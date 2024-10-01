НАТО обзавелась полумиллионной армией в состоянии высокой готовности
Столтенберг: За 10 лет численность сил НАТО достигла полмиллиона человек
Численность сил Североатлантического альянса за последние 10 лет достигла отметки в полмиллиона военнослужащих в состоянии высокой готовности. Об этом заявил покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — похвастался уходящий генсек.
По его словам, последние 10 лет самым серьёзным образом трансформировали НАТО.
К сожалению, похвастать ещё чем-то, кроме оружия, огромной армии и поставок Киеву, Столтенберг не может, ведь за 10 лет, пока он находился на своём посту, единственным достижением альянса в сфере безопасности стала война на Украине. 1 октября к концу подошёл срок полномочий Столтенберга, а новым главой НАТО стал бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Ранее политолог объяснил, каких решений стоит ожидать от нового генсека альянса и как они могут отражаться на России.
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