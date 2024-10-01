НАТО обзавелась полумиллионной армией в состоянии высокой готовности

Численность сил Североатлантического альянса за последние 10 лет достигла отметки в полмиллиона военнослужащих в состоянии высокой готовности. Об этом заявил покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — похвастался уходящий генсек.