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11 октября, 18:22

«К концу года ещё €1,4 млрд»: Шольц на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Киеву

Шольц: ФРГ предоставила Киеву пакет военной помощи в размере €600 миллионов

Встреча Зеленского и Шольца в Берлине. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Встреча Зеленского и Шольца в Берлине. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Немецкие власти предоставили Украине помощь в размере 600 миллионов евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

«Мы недавно поставили Украине новый, всеобъемлющий пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро», — сказал Шольц.

По его словам, в новый пакет помощи вошла пятая система Iris-T SLM, боевые машины пехоты, танки, беспилотники, боеприпасы и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Шольц добавил, что Германия совместно с Бельгией, Данией и Норвегией к концу года предоставят Киеву ещё один военный пакет на сумму 1,4 миллиарда евро. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это своего рода послание президенту РФ Владимиру Путину о том, что Запад не остановится в поддержке Незалежной.

Сегодня, 11 октября, Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Зеленский пожаловался, что Киев получил далеко не все обещанные натовские системы ПВО. Выступая на базе «Рамштайн» в Германии, он не упустил возможности упрекнуть союзников в затягивании сроков поставок техники из одобренных пакетов помощи.

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Наталья Демьянова
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