Бербок пожаловалась, что Путин не хочет говорить с Шольцем

Президент России Владимир Путин якобы не готов разговаривать по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на тему Украины. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, Киев «готов заключить справедливый мир», однако российский лидер «отклоняет инициативу мирных переговоров».

«Он [Путин] отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — приводит агентство Reuters слова немецкого министра.