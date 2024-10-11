Бербок пожаловалась, что Путин не хочет говорить с Шольцем
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин не хочет разговаривать с Шольцем
Президент России Владимир Путин якобы не готов разговаривать по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на тему Украины. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, Киев «готов заключить справедливый мир», однако российский лидер «отклоняет инициативу мирных переговоров».
«Он [Путин] отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — приводит агентство Reuters слова немецкого министра.
Ранее немецкие СМИ написали, что Шольц хочет позвонить Путину в ближайшие недели — впервые с начала СВО на Украине. В Кремле ответили, что не получали от Берлина запрос на телефонный разговор политиков. После последнего разговора в 2022 году между главами РФ и ФРГ не было никаких непубличных контактов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Life.ru, © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur