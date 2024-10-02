В Кремле опровергли слухи о возможных переговорах Путина и Шольца

ФРГ не запрашивала телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не запрашивал», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном диалоге между представителями двух стран.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что с декабря 2022 года у Путина с Шольца не было контактов, в том числе непубличных. По его словам, отношения России и Германии свелись к нулю по инициативе западных властей. При этом Песков отметил, что президент РФ всегда открыт для диалога.