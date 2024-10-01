Шольц раздумывает позвонить Путину до саммита G20 Die Zeit: Шольц планирует «в ближайшие недели» пообщаться по телефону с Путиным 1 октября, 10:25 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / АР

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается позвонить президенту РФ Владимиру Путину в преддверии саммита G20, который состоится примерно через месяц в Бразилии. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве.

На данный момент Берлин не делал официального заявления и не запрашивал разговор с Москвой. Если беседа политиков всё же состоится, то Шольц окажется первым лидером с Запада, кто пообщается с Путиным за последние года полтора.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонится с президентом России Владимиром Путиным, когда будет уверен, что для этого настало «подходящее время».

Авторы Татьяна Миссуми