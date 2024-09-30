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30 сентября, 07:44

АдГ отменила бы санкции против России, заявил депутат

Депутат Котре: «Альтернатива для Германии» прекратила бы антироссийскую агрессию

В случае вхождения в правительство «Альтернатива для Германии» прекратила бы агрессивную политику в отношении России. Это в интересах государства, заявил депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре в беседе с РИА «Новости».

Депутат предположил, что в результате федеральных выборов в 2025 году «Альтернатива для Германии» сможет войти в коалиционное правительство в составе с «Христианско-Демократическим союзом», если тот не станет «недемократически» ограничивать партию.

«Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию», — сказал собеседник агентства.

Котре добавил, что эти действия не означают «дружбы с Путиным», а планируются лишь из интересов народа Германии.

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Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Николай Рюмин
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