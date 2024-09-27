В Германии потребовали восстановить «Северные потоки»

Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла высказал мнение о необходимости восстановления и обеспечения безопасности газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В посте в социальной сети X он отметил, что они были разрушены врагами энергетического суверенитета ФРГ.