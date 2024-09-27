В Германии потребовали восстановить «Северные потоки»
Лидер партии АдГ Крупалла требует восстановления «Северных потоков»
Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла высказал мнение о необходимости восстановления и обеспечения безопасности газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В посте в социальной сети X он отметил, что они были разрушены врагами энергетического суверенитета ФРГ.
Данный инцидент «перерезал артерию немецкой промышленности», уверен Крупалла. Партия АдГ требует от Бундестага расследования и наказания всех виновных в этом преступлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у спецслужб России есть сведения о том, что к диверсии на «Северных потоках» причастны крупные государства. В Бундестаге отметили, что Берлин мог быть в курсе планов Киева атаковать газопроводы.
wikimedia / Pjotr Mahhonin