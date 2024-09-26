В организации подрыва «Северных потоков» замешаны крупные государства, уверены в Кремле

У спецслужб России есть сведения о том, что диверсия на «Северных потоках» вряд ли была организована самостоятельной группой частных лиц, всё указывает на то, что к подрыву причастны крупные государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершён такой небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идёт о причастности крупных государств к организации и проведению этого», — объяснил официальный представитель Кремля.