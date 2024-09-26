В организации подрыва «Северных потоков» замешаны крупные государства, уверены в Кремле
Песков: Подрыв «Севпотоков» едва ли мог быть работой группы частных лиц
У спецслужб России есть сведения о том, что диверсия на «Северных потоках» вряд ли была организована самостоятельной группой частных лиц, всё указывает на то, что к подрыву причастны крупные государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершён такой небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идёт о причастности крупных государств к организации и проведению этого», — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее в Бундестаге заявили о том, что Берлин мог быть в курсе планов Киева атаковать газопроводы. Если это и впрямь так, то канцлеру Германии Олафу Шольцу, который недавно внезапно стал требовать объективного расследования подрыва «Севпотоков», стоит быть осторожнее, чтобы не выйти на самого себя. Как бы то ни было, немецкие правоохранители после его призыва зашевелились и уже даже выдали ордера на арест подозреваемых в диверсии.
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