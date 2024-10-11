Немцы потребовали диалога Путина и Шольца

Большая часть граждан Германии настаивают на том, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц наладил прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, их публикует DPA. В последний раз лидеры государств проводили телефонный разговор около двух лет назад.

За налаживание прямого диалога проголосовали 59% респондентов, при этом 26% высказались против, и ещё 15% затруднились с ответом. Примечательно, что на востоке Германии количество респондентов, выступающих за налаживание прямых контактов с Россией, выше и примерно равно 68%. Только 19% негативно оценили данную инициативу.

Также респонденты ответили на вопрос о вариантах разрешения украинского конфликта. Примерно 39% считают, что Киеву не следует идти на уступки и отказываться от территорий взамен на мир. При этом 23% уверены, что Крым, а также все подконтрольные на данный момент РФ земли следует уступить. Оставшиеся 22% убеждены, что для разрешения конфликта Украине следует признать Крым за Россией.

На вопрос о потенциальном разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России граждане Германии дали неоднозначный ответ. Так, 43% выступили против этого, 42% — за, остальные затруднились с ответом. Всего в опросе участвовало 2151 респондент.