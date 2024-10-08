Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал журналистам источник в немецком правительстве. По его словам, само общение не является для него табу.

«Для него это не является табу. Он всё это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это ещё раз подтвердить», — приводит слова источника ТАСС.

В свою очередь в Кабмине ФРГ подчеркнули, что Шольц готов побеседовать с Путиным после наступления «правильного момента», направления «ясного сигнала» или появления «конкретного вопроса».