Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / IMAGO / HSC
Канцлер Германии Олаф Шольц готов к телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал журналистам источник в немецком правительстве. По его словам, само общение не является для него табу.
«Для него это не является табу. Он всё это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это ещё раз подтвердить», — приводит слова источника ТАСС.
В свою очередь в Кабмине ФРГ подчеркнули, что Шольц готов побеседовать с Путиным после наступления «правильного момента», направления «ясного сигнала» или появления «конкретного вопроса».
Напомним, по данным Die Zeit, Олаф Шольц собирается позвонить Владимиру Путину в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Официально Берлин не запрашивал разговора двух лидеров.