Путин признался, что «не припомнит», чтобы Трамп ему угрожал

Президент России Владимир Путин признался, что не припомнит разговора с господином Дональдом Трампом, в ходе которого тот якобы угрожал «ударом по Москве». Вопрос об этом главе государства задали на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин отметил, что слухи о его контактах с Трампом «муссируются многие годы».

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Но сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, и я предлагаю серьёзно к заявлениям подобного рода не относиться», — отметил российский лидер.