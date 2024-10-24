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24 октября, 16:03

Путин признался, что «не припомнит», чтобы Трамп ему угрожал

Президент России Владимир Путин признался, что не припомнит разговора с господином Дональдом Трампом, в ходе которого тот якобы угрожал «ударом по Москве». Вопрос об этом главе государства задали на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин отметил, что слухи о его контактах с Трампом «муссируются многие годы».

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Но сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, и я предлагаю серьёзно к заявлениям подобного рода не относиться», — отметил российский лидер.

Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину
Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с редакцией газеты The Wall Street Journal поведал, как якобы угрожал Путину ударить по центру Москвы в случае нападения на Украину. Однако Трамп не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах произошёл этот разговор.

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kremlin.ru

Марина Фещенко
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