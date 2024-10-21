Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не придавать особого значения словам кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, так как сейчас в США звучит много «горячих и эмоциональных заявлений» на фоне избирательной кампании. Так представитель Кремля прокомментировал угрозы американского политика нанести удар по Москве.

«По-прежнему предпочитаем заявлять ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену не соблюдают. Это первое. И второе – звучит много горячих и эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании в США, особенно в её финальной стадии», — пояснил Песков.