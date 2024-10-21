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21 октября, 08:46

Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину

Песков объяснил угрозы Трампа «ударить по Москве» предвыборной гонкой в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не придавать особого значения словам кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, так как сейчас в США звучит много «горячих и эмоциональных заявлений» на фоне избирательной кампании. Так представитель Кремля прокомментировал угрозы американского политика нанести удар по Москве.

«По-прежнему предпочитаем заявлять ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену не соблюдают. Это первое. И второе – звучит много горячих и эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании в США, особенно в её финальной стадии», — пояснил Песков.

Трамп ушёл от ответа на вопрос о созвонах с Путиным после 2021 года
Трамп ушёл от ответа на вопрос о созвонах с Путиным после 2021 года

Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам The Wall Street Journal, что якобы во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал нанести удар по Москве, если продолжится «преследование Украины». Однако американский политик не уточнил, когда состоялся названый разговор и при каких обстоятельствах.

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ТАСС / АР

Александр Юнашев
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