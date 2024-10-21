Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину
Песков объяснил угрозы Трампа «ударить по Москве» предвыборной гонкой в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не придавать особого значения словам кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, так как сейчас в США звучит много «горячих и эмоциональных заявлений» на фоне избирательной кампании. Так представитель Кремля прокомментировал угрозы американского политика нанести удар по Москве.
«По-прежнему предпочитаем заявлять ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену не соблюдают. Это первое. И второе – звучит много горячих и эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании в США, особенно в её финальной стадии», — пояснил Песков.
Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам The Wall Street Journal, что якобы во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал нанести удар по Москве, если продолжится «преследование Украины». Однако американский политик не уточнил, когда состоялся названый разговор и при каких обстоятельствах.
ТАСС / АР