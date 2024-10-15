Трамп ушёл от ответа на вопрос о созвонах с Путиным после 2021 года
Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слухи о том, якобы он неоднократно созванивался с Владимиром Путиным после ухода с поста американского лидера в январе 2021 года. Республиканец предпочёл уйти от внятного комментария и ограничился абстрактными формулировками.
«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — заявил политик журналистам Bloomberg в Чикаго.
Информацию о якобы семи телефонных разговорах Путина и Трампа в своей новой книге «Война» распространил ветеран американской журналистики Боб Вудворд. Впрочем, Кремль опроверг утверждение редактора газеты Washington Post.
Flickr / Trump White House Archived