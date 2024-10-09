Песков опроверг утверждения о 7 телефонных беседах Путина и Трампа после 2021-го
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году. Обложка © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Владимир Путин семь раз говорил по телефону с экс-президентом США Дональдом Трампом после того, как тот покинул Белый дом в январе 2021 года. Подобная информации не соответствует действительности, указал Песков.
«Нет, это не так», — заявил представитель Кремля РБК.
Этими словами Песков прокомментировал утверждение из новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, которая появится на полках книжных магазинов США 15 октября.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали вопросы военной помощи Украине в 2017 году. По информации журналистов, тогда российский лидер сказал, что решение об этом было бы ошибкой со стороны США, поскольку Киеву всегда будет мало того, что они предоставят.