Песков опроверг утверждения о 7 телефонных беседах Путина и Трампа после 2021-го

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Владимир Путин семь раз говорил по телефону с экс-президентом США Дональдом Трампом после того, как тот покинул Белый дом в январе 2021 года. Подобная информации не соответствует действительности, указал Песков.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали вопросы военной помощи Украине в 2017 году. По информации журналистов, тогда российский лидер сказал, что решение об этом было бы ошибкой со стороны США, поскольку Киеву всегда будет мало того, что они предоставят.