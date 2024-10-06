Попросят больше: Трамп и Путин обсуждали военную помощь Украине в 2017 году, заявили в США
NYT: Трамп спрашивал у Путина его мнение о военной помощи Украине в 2017 году
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин 7 июля 2017 года встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора республиканец выяснял, как российский лидер отнесётся к военной помощи Украине. Об этом заявляет The New York Times.
«Трамп <...> спросил: «Что вы думаете?». Путин ответил, что это было бы «ошибкой». Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Трамп не оспаривал слова Путина. Кроме того, во время первого телефонного разговора Трамп спрашивал у президента РФ мнение об Украине в целом. Тогда Путин указал на высокий уровень коррупции. На это Трамп отвечал осторожно — не согласился, но и не возвражал.
Напомним, что в ходе предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы президента Штатов от демократов Камалой Харрис Дональд Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт. Как именно он будет этого добиваться, республиканец не уточнил. Владимир Зеленский посчитал слова Трампа лишь предвыборными обещаниями.