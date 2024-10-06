Попросят больше: Трамп и Путин обсуждали военную помощь Украине в 2017 году, заявили в США

Президент РФ Владимир Путин 7 июля 2017 года встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора республиканец выяснял, как российский лидер отнесётся к военной помощи Украине. Об этом заявляет The New York Times.

«Трамп <...> спросил: «Что вы думаете?». Путин ответил, что это было бы «ошибкой». Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Трамп не оспаривал слова Путина. Кроме того, во время первого телефонного разговора Трамп спрашивал у президента РФ мнение об Украине в целом. Тогда Путин указал на высокий уровень коррупции. На это Трамп отвечал осторожно — не согласился, но и не возвражал.