«Не могу понять его»: Зеленский назвал нереальными предвыборные обещания Трампа
Зеленский: Слова Трампа об Украине — лишь предвыборные обещания
Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными обещаниями. Об этом в интервью CNN заявил Владимир Зеленский.
«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — со знанием дела сказал он.
Напомним, что в ходе предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы президента Штатов Камалой Харрис Дональд Трамп заявил, что намерен завершить украинский конфликт. Как именно он будет этого добиваться, республиканец не уточнил. Претендент на должность вице-премьера Штатов при Трампе Джей-Ди Вэнс объяснил, что тот собирается провести демилитаризацию границы между Россией и Украиной, а также добиться отказа Киева от планов вступить в НАТО.
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