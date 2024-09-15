«Не могу понять его»: Зеленский назвал нереальными предвыборные обещания Трампа

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными обещаниями. Об этом в интервью CNN заявил Владимир Зеленский.

«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — со знанием дела сказал он.