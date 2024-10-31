Эксперты ЭИСИ: Трамп – лидер президентской гонки, но демократы могут украсть победу через почтовые фальсификации На круглом столе «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки»Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) участники рассказали о недостатках избирательной системы США и отношении россиян к выборам президента в Штатах. 31 октября, 13:38

Американские выборы сотканы из серьёзнейших противоречий и уже долгое время сталкиваются с критикой, начал дискуссию модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Он напомнил, что 5 ноября в США пройдут выборы президента, в которых примут участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

«В недавнем интервью глава ЦИК Элла Памфилова заявила: "Их система – гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют всё, за что осуждают других". Избирательную систему США можно назвать "демократией для избранных", ведь суммарно по разным оценкам активного избирательного права в США лишены от 8,5 млн до 10 млн избирателей. Особенно заметна расовая диспропорция: среди афроамериканцев лишены прав 4,5%, тогда как по стране этот показатель составляет 1,7%», – подчеркнул Павел Данилин.

Эксперт привел данные исследования The Economist/YouGov, согласно которому более половины американцев не удовлетворены демократией в стране. По данным другого опроса агентства, 34% респондентов по-прежнему считают, что Байден победил на выборах 2020 года незаконно.

Жители нашей страны с мнением рядовых американцев в целом согласны. 52% россиян заявили о том, что выборы в США проходят нечестно, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. При этом социолог обозначил высокий интерес к американским выборам в России: 60% респондентов следят за избирательной кампанией. К примеру, в 2004 году за выборами в США следили лишь 36% россиян.

«Большинство россиян полагают, что выборы в Америке проходят нечестно, с серьёзными нарушениями, так ответили 52% респондентов. Мы можем говорить о том, что американские выборы в глазах россиян — процедура весьма сомнительная», – пояснил Михаил Мамонов.

Такая ситуация диссонирует с отношением к выборам, которые проходят в нашей стране, отметил эксперт. Более 79% россиян после выборов Президента РФ заявили, что выборы проходят честно.

«Мы можем цифрами подтвердить, что модель, которая преподносится в мировом массовом сознании как некий идеал, к которому нужно стремиться, на самом деле вызывает очень много вопросов у тех, кто не связан с этой моделью, и тех, кто проживает в других странах», – сказал Михаил Мамонов.

Трамп выигрывает по общему числу голосов, но через почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. Если бы это были прямые выборы, как в России, когда для победы по общему числу голосов необходимо получить 50% + 1 голос, Трамп бы непременно победил.

«У Трампа на сегодняшний день по общему числу голосов, которые за него могут отдать, преимущество где-то 6-7%. Однако существует огромный риск, что он проиграет. Есть возможность через механизмы фальсификаций фактически Трампа обыграть. Например, в ряде штатов для голосования достаточно предъявить документ, в котором нет фотографии. Это та игра, в которую играют демократы, которые позволяют мигрантам проголосовать в надежде, что когда-то их легализуют. Каковы шансы Трампа? Если в общем числе голосов у него будет преимущество в 20, а лучше в 30%, тогда эти фальсификации могут не сработать. Но пока, на мой взгляд, вероятность, что он проиграет, очень высокая — через те же почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы», – заключил Марат Баширов.

Система выборов США устарела и не соответствует современным демократическим практикам, подчеркнул политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Он напомнил, что система выборщиков формировалась в конце XVIII века, когда половина населения страны была в той или иной степени дискриминирована — рабы, индейцы и другие группы. И эта архаичная практика до сих пор существует.

«Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах. Эксперты по электоральным процедурам продолжают указывать на необходимость реформ, однако никаких предпосылок изменений не наблюдается. Американцы, не способные привести свою избирательную систему к современному состоянию, вмешиваются в выборы других стран, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг выборов в Молдавии и Грузии», – отметил Алексей Мартынов.

Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики, подчеркнул эксперт. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, российская система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование.

Вместе с тем в США только за последнее время произошло семь электоральных революций, рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Первая – революция Карла Роува и неоконов, которая превратила агрессивную внешнюю политику в инструмент внутренней, вторая – революция Барака Обамы, ознаменовавшая легкую поддержку кандидата с помощью интернета.

«Затем последовала революция "суперпэков", когда в США фактически был снят барьер по объёму финансирования избирательных кампаний. Крупный бизнес сегодня имеет практически неограниченные возможности в поддержке того или иного кандидата», – пояснил Евгений Минченко.

Четвертую революцию осуществил Ньют Гингрич, который превратил депутатов обеих палат в «фандрайзинговые машины», и теперь место депутата зависит от того, сколько денег он внёс в партийную кассу. За ними последовали революции Стива Бэннона, Дональда Трампа и Марка Цукерберга, когда соцсети по факту победили мэйнстримные СМИ. Последняя революция – это настоящий «дворцовый переворот» демократической партии, когда Байдена вынудили отказаться от участия в избирательной кампании.

«Мы видим географический, демографический и ценностный раскол электората. На кону на этих выборах стоит судьба среднего класса в Америке. И вот вопрос, станет ли это эта кампания "предсмертным хрипом среднего класса", который в итоге растопчут, или это будет какая-то попытка тех людей, которых Джо Байден назвал "мусором", что-то изменить», – подытожил Евгений Минченко.

Раскол в американском обществе на фоне выборов только усиливается, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Он пояснил, что элиты разделены, и внутренний консенсус, на котором строится политическая система США, практически отсутствует.

«В условиях политического раскола снимаются табу на насилие, включая вооруженные конфликты против политических кандидатов, что грозит американскому обществу дальнейшим усилением разногласий», – завершил выступление Дмитрий Егорченков.

Глядя на американские выборы, мир перестает верить в демократию, заявил политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Межуев. По его словам, недостатки системы выборов в США обусловлены изначальным планом отцов-основателей, ведь Америка создавалась как аристократическая республика, а не демократическая.

«Сенат, который формируется не пропорционально населению штатов (по два сенатора от каждого), нарушает принцип «один человек — один голос». Другой причиной недоверия к американской системе выборов является ее децентрализованный характер. Кроме того, во многих штатах меньшинство голосующих не учитывается, что делает их голоса фактически бесполезными. Таким образом, система выборов в США создает значительные искажения в представительности и пагубно влияет на политическую динамику страны», – сказал Борис Межуев.

Авторы Марина Фещенко