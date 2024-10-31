Битва за кресло президента с отголосками XVIII века вынудила американцев завидовать россиянам

В США избирательная система не соответствует принципам демократии, о которых так любят говорить в Белом доме. Как и пару веков назад в стране всё решает небольшая группа людей, выборы нельзя назвать честными, поэтому американцам остаётся завидовать россиянам. Об этом сказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов во время круглого стола ЭИСИ «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».

«Система американских выборов крайне архаична, и корни её уходят в конец XVIII века. Она формировалась, когда на выборах практиковалось имущественное право, то есть, в выборах участвовали только те, у кого что-то «было за душой». А половина населения страны была в той или иной степени дискриминирована — рабы, индейцы и другие группы», — пояснил он.

По его словам, с тех пор мало что изменилось, и рядовые американцы прекрасно видят раскол в финансово-политических элитах страны. При этом зачастую сами кандидаты на выборах обвиняют другу друга в провокациях и бесчестности. Общественники давно требуют от Вашингтона изменить избирательную систему, но ничего не происходит. Аналитик отметил, что американские власти не способны увидеть проблемы у себя под носом, зато активно вмешиваются в выборы в других государствах. Яркий тому пример — Молдавия и Грузия, напомнил эксперт.

По мнению Мартынова, представители США могли бы взять пример с России, ведь наша избирательная система давно стала наиболее передовой и современной, а принципы открытости и доступности полностью соблюдаются, в том числе благодаря дистанционному и многодневному голосованию.