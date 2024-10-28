«Демократия, сэр, приехали»: Захарова высмеяла угрозы США в адрес Грузии
Захарова высмеяла угрозы США в адрес Грузии из-за выборов
Политику США в отношении Грузии можно охарактеризовать как путь к неоколониализму. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллера о «дальнейших последствиях» для Тбилиси, если грузинские власти не вернутся на евро-атлантический путь.
«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция Неоколониализм», — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, вечером 28 октября в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов. На митинге, в частности, выступила президент республики Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться.
VK / МИД России