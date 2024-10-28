Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 19:17

«Демократия, сэр, приехали»: Захарова высмеяла угрозы США в адрес Грузии

Захарова высмеяла угрозы США в адрес Грузии из-за выборов

Политику США в отношении Грузии можно охарактеризовать как путь к неоколониализму. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллера о «дальнейших последствиях» для Тбилиси, если грузинские власти не вернутся на евро-атлантический путь.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция Неоколониализм», — написала дипломат в телеграм-канале.

Напомним, вечером 28 октября в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов. На митинге, в частности, выступила президент республики Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться.

«Марионетка пошла против конституции»: Медведев считает, что президента Грузии должны арестовать
«Марионетка пошла против конституции»: Медведев считает, что президента Грузии должны арестовать
Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Грузия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar